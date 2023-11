Douze prévenus devant la justice carolo pour plusieurs préventions de fraude sociale

Le procès de Didier Michel et de sa société de transport Michel Logistics a débuté lundi matin devant la 8e chambre du tribunal correctionnel de Charleroi. Le patron de l'entreprise est notamment poursuivi pour fraude, blanchiment d'argent, traite des êtres humains et organisation criminelle. L'épouse de ce dernier et les deux enfants du couple sont également sur le banc des prévenus.