Émeutes d'Anderlecht: deux prévenus acquittés et dix-sept autres condamnés

Des peines entre 150 heures de travail et 37 mois de prison ferme ont été prononcées par le tribunal correctionnel de Bruxelles dans le dossier des émeutes d'Anderlecht, dans un jugement rendu mercredi soir et dont Belga a pris connaissance jeudi. Parmi les 19 prévenus, deux ont été acquittés et 17 ont été condamnés.

Le 11 avril 2020, des affrontements avaient eu lieu entre la police et une centaine de personnes, principalement des jeunes, dans plusieurs rues d'Anderlecht. Des véhicules de police avaient été détruits et des policiers avaient été blessés. Dans son jugement, le tribunal a distingué "19 incidents" ayant eu lieu le 11 avril 2020 entre 14h00 et 18h37, rue de la Clinique et rue Jorez près de la station de métro Clémenceau, mais aussi chaussée de Mons, rue du Compas, place du Conseil, rue Georges Moreau ou encore rue de l'Instruction.

Le tribunal a analysé toutes les images des caméras de vidéo-surveillance qui ont permis l'identification des prévenus, et il a ensuite évalué les éléments de preuve pour chacun des prévenus séparément, pour parvenir à la décision d'acquitter deux individus et d'en condamner 17 autres. Parmi les condamnés, neuf ont écopé de peines de travail allant de 150 à 190 heures, un autre a écopé d'une peine de probation autonome de 18 mois et un onzième a été condamné à une peine de prison complémentaire de six mois avec sursis. Par contre, les six derniers ont écopé de peines plus sévères, allant de 24 à 37 mois de prison ferme.