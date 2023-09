Enquête policière ouverte après la distribution de tracts néonazis à Louvain-la-Neuve

Des "tracts antisémites et racistes, promouvant une idéologie nazie et suprémaciste" ont été distribués vendredi dans des boites aux lettres sur le campus de l'UCLouvain, a dénoncé dimanche l'Union des étudiants juifs de Belgique (UEJB), qui précise avoir déposé plainte et s'être constituée partie civile.

Les réactions politiques, dont celles du député fédéral et bourgmestre de Koekelberg Aahmed Laaouej (PS) et du député fédéral Simon Moutquin (Ecolo), n'ont pas tardé à dénoncer une "ignoble propagande antisémite" dans un "tract nauséabond".