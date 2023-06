Expertise ordonnée après une diffusion d'images pédopornographiques

Le tribunal a demandé cette expertise afin d'évaluer si le prévenu est apte à se soumettre à d'éventuelles conditions probatoires.

L'enquête avait débuté aux États-Unis. Le prévenu avait été dénoncé par les autorités américaines et plus précisément par le NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children), une organisation américaine non lucrative qui lutte contre l'exploitation des enfants.