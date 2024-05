Info trafic: un accident sur l'E19 impliquant trois véhicules à Familleureux

Les files vers et autour de Bruxelles restent "assez légères" à l'image des 10 minutes à ajouter entre Groenendaal et le carrefour Léonard au lieu d'une heure hier à la même heure.

Pas de files sur l'E40 Liège-Bruxelles et 2 petites minutes sur l'E411 Namur-Bruxelles entre Jezus-Eik et Léonard.

07h14

Légères files

Petit point des légères files présentes autour de Bruxelles :

Sur le ring intérieur, 3 minutes à ralentir entre Grand-Bigard et Jette puis 15 minutes entre Expo et Machelen et 10 minutes entre Wezembeek-Oppem et Tervuren.

En extérieur, vous ralentissez évidemment avant le carrefour Léonard. Bonne nouvelle, c'est encore assez réduit ce vendredi avec 10 minutes à ajouter entre Groenendaal et Léonard vers Zaventem.

Plus au nord de Bruxelles, toujours en circulation extérieure, vous perdez 3 minutes entre Strombeek-Bever et Wemmel.

5 minutes de perdues sur l'E429 Tournai-Bruxelles entre Tubize et Halle.

En région liégeoise, de légers ralentissements dans une zone où c'est habituel : sur la E25 Maastricht-Liège entre Jupille et Bressoux où une zone de travaux de longue durée est présente. (+3 min)