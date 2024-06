Jusqu'à cinq ans de prison pour un trafic de drogue dans le bois des Récollets à Verviers

Dix-sept personnes impliquées dans un important trafic de cannabis et de cocaïne dans le bois des Récollets à Verviers ont été condamnées, mercredi, à des peines allant de 200 heures de travail d'intérêt général à cinq ans de prison par le tribunal correctionnel de Verviers.

En août 2023, une pétition des riverains du quartier de Prés-Javais, qui se plaignaient de nuisances liées à un trafic de stupéfiants dans le bois des Récollets, avait confirmé les suppositions. Différentes opérations policières avaient alors été menées et avaient permis d'identifier 18 personnes nées entre 1970 et 2003. Elles avaient été citées à comparaître devant le tribunal. Huit d'entre elles étaient détenues.

Le dossier a débuté en juin 2023. Des informations policières supposaient qu'un trafic de stupéfiants se déroulait au niveau de la promenade et du bois des Récollets à Verviers.

Au terme de deux jours d'audience, le tribunal a rendu son jugement. Si une personne a été acquittée, les 17 autres ont été condamnées.

Les peines varient en fonction de leur implication et du rôle qu'elles jouaient au sein de l'organisation. Les deux suspects principaux écopent de peines de quatre et cinq ans de prison. Le premier, né en 1995, bénéficie d'un an de sursis. Ce n'est pas le cas du deuxième, né en 1985, qui est en état de récidive légale. Pour les 15 autres prévenus, les peines vont de 200 heures de travail d'intérêt général à 30 mois de prison.