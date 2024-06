Jusqu'à neuf ans de prison requis contre cinq prévenus pour le braquage d'une bijouterie

L'un des auteurs, un Bruxellois d'une vingtaine d'années, a pénétré dans la bijouterie et y a fait entrer trois de ses complices pendant qu'un chauffeur les attendait à l'extérieur. Les quatre hommes ont ordonné au bijoutier de se coucher au sol, le menaçant avec des armes, ce qu'il a refusé.

La victime a ensuite activé le système d'alarme puis s'est enfermée dans la salle des coffres de la bijouterie. L'homme a ensuite appelé la police et refermé à distance le volet électrique du magasin. Au même moment, les braqueurs ont placé le contenu des présentoirs dans des sacs, tenté de détruire la porte blindée de la salle des coffres et tiré de l'intérieur de la bijouterie dans les portes et les vitres pour prendre la fuite. Deux d'entre eux ont été interceptés par des passants et deux autres par la police. Le dernier s'est rendu quelques heures plus tard.