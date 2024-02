La circulation des trams 7 et 25 interrompue après un accident avec un piéton

La circulation des lignes de trams 7 et 25 est interrompue entre les arrêts Arsenal et Meiser à cause d'un accident survenu entre un tram et un piéton, a indiqué lundi soir la Société des transports intercommunaux de Bruxelles. La circulation devrait être rétablie d'ici peu, et des T-Bus ont été déployés d'ici-là, a ajouté la Stib.