La circulation ferroviaire entre Gand et Bruxelles a été rétablie après le vol de câbles

Un vol de câbles cause des perturbations dans la circulation des trains entre Gand et Bruxelles ce jeudi.

Les trains peuvent à nouveau circuler normalement entre Gand-Saint-Pierre et Bruxelles, a indiqué le gestionnaire du réseau ferroviaire, Infrabel. Des problèmes ont été constatés en matinée sur la ligne en raison d'un vol de câbles dans la nuit de mercredi à jeudi vers 03H00.

Les câbles, volés dans la région d'Erpe-Mere (Flandre orientale), permettaient d'alimenter les signaux. Les trains P ont été supprimés et les autres trains ont subi une déviation via Alost et Denderleeuw, ce qui a engendré une durée supplémentaire d'environ 20 minutes sur le