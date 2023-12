La Cour de cassation rejette les recours de Dries Van Langenhove

Le fondateur du mouvement nationaliste flamand d'extrême-droite Schild & Vrienden et son avocat, Me Hans Rieder, ont déposé une demande de récusation le 10 octobre, avant l'ouverture de l'audience, contre le président du tribunal Jan Van den Berghe et les deux autres juges chargés de l'affaire. Il s'agissait de trois demandes distinctes qui devaient être examinées séparément. Les trois juges ont refusé de se retirer et la première chambre de la cour d'appel de Gand a alors dû se prononcer sur les demandes de récusation.

Dans ses requêtes, l'avocat contestait la composition du tribunal. Le président de la section gantoise du tribunal de première instance de Flandre orientale devait déterminer si l'affaire devait être attribuée différemment, mais il a rejeté cette demande, s'appuyant sur le règlement interne qui régit l'attribution des affaires aux juges.