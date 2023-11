"La femme à la fleur tatouée", retrouvée morte il y a 31 ans à Anvers, enfin identifiée

"Un membre de sa famille au Royaume-Uni a reconnu le tatouage dans les médias et a prévenu Interpol et les autorités belges, via la page web d'Identify Me", explique l'institution.

À présent, "les autorités belges sollicitent le grand public pour éclaircir les circonstances de la mort de Rita Roberts". Les témoignages et les renseignements peuvent être transmis par e-mail à l'adresse avisderecherche@police.belgium.eu, par téléphone au numéro gratuit 0800/30.300 pour les appels nationaux et au 00322/554.44.88 pour les appels depuis l'étranger.

La victime "était de corpulence robuste et mesurait environ 1m70. Elle avait les cheveux mi-longs foncés et une dentition soignée", précise l'avis de recherche du parquet d'Anvers qui ajoute qu'elle "portait un t-shirt (bleu foncé, mauve et vert clair) avec les inscriptions 'SPLINTER' et '1990', un pantalon de sport bleu foncé avec trois bandes vertes de marque 'Adidas' et des chaussures de randonnée brun foncé de marque 'DAG'-pointure 40".

Elle avait quitté Cardiff pour Anvers en février 1992. "L'enquête a pu déterminer que Rita aurait également séjourné aux Pays-Bas", informe le parquet d'Anvers.