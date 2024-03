La police fédérale ouvre une enquête sur un cas d'agressivité au volant sur l'E17

Selon des images circulant sur les réseaux sociaux, une Tesla et une camionnette Volkswagen se gênent et se coupent la route à plusieurs reprises. L'incident s'est produit à un moment où l'E17 était très fréquentée.

La police fédérale a ouvert une enquête sur la base de ces images. "Les agressions routières et les comportements dangereux n'ont pas leur place sur la chaussée et mettent la vie en danger. Toute personne témoin de tels actes est priée de les signaler à la police dans les plus brefs délais", souligne-t-elle mercredi.