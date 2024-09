"La voiture a tourné au dernier moment" : Mohammad a frôlé l’accident en laissant passer un véhicule d'intervention

Mohammad habite Bruxelles depuis 10 ans. À 36 ans, il a l’habitude de sillonner les routes parfois complexes de la capitale. De Schaerbeek à Ixelles, en passant par Auderghem, il connaît Bruxelles comme sa poche.

Pourtant, depuis son installation, il se retrouve régulièrement confronté à des situations stressantes pour un usager de la route. Des véhicules d’urgence, comme les pompiers ou la police, qu'il faut laisser passer rapidement. "J’ai déjà brûlé plusieurs feux rouges pour laisser le passage." Mi-août, en se rendant au supermarché, Mohammad s’engouffre dans une petite rue à sens unique. "Un véhicule de police arrive derrière moi à toute allure, gyrophares allumés. Je panique, car je ne peux pas me mettre sur le côté. La seule option est de me garer dans la seule place disponible." Une fois garé, Mohammad se fait réprimander par l'agent au volant. "Il me dit que je prends trop de temps pour les laisser passer et que cela peut avoir de lourdes répercussions. Pourtant, je n'avais pas d'autre option."