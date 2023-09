L'acte de bravoure d'un jeune Algérien salué à Liège

Les faits s'étaient produits au niveau du quai du Roi Albert à Bressoux. Le jeune homme était assis sur un banc lorsqu'il a vu la dame tomber à l'eau. N'écoutant que son courage, il avait sauté dans l'eau pour venir en aide à la victime et ce, au péril de sa vie sachant que le courant dans la Meuse peut être fort et inattendu. Malgré les conditions difficiles, il avait réussi à regagner la berge avec la victime et l'avait maintenue hors de l'eau jusqu'à l'arrivée des secours.

La scène avait été filmée et avait largement circulé sur les réseaux sociaux. Très vite, ce jeune Algérien, en situation irrégulière en Belgique, a été présenté comme un héros. Ce lundi, il s'est vu remettre la médaille de reconnaissance de la Ville de Liège. Ne s'exprimant pas très bien en français, sans doute également sous le coup de l'émotion, il a remercié le conseil communal et souhaité du bonheur au peuple belge.