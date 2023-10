L'avocat de Dries Van Langenhove dépose une demande de récusation contre trois juges

En septembre, le tribunal correctionnel de Gand avait déjà reporté l'affaire Schild & Vrienden sine die, alors que la défense de Dries Van Langenhove contestait la composition du tribunal, pointant l'impartialité de son président.

L'ex-député d'extrême droite, Dries Van Langenhove, et six autres prévenus appartenant à l'organisation nationaliste flamande Schild & Vrienden, doivent, entre autres, répondre de violations de la loi contre le racisme et de la législation sur le négationnisme. Selon Me Rieder, le président Jan Van den Berghe se serait volontairement abstenu de siéger à la chambre du conseil afin de pouvoir statuer sur le fond de l'affaire devant le tribunal correctionnel. Cependant, le président du tribunal de première instance de Flandre orientale a décidé de ne pas donner suite à la procédure intentée par la défense.