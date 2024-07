Le CDJ conteste une décision du CSA devant le Conseil d'État

Le Conseil de déontologie journalistique (CDJ) a introduit un recours devant le Conseil d'État contre la sanction rendue par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) à l'encontre d'une séquence de JT de la RTBF consacrée à la finale de "The Dancer", annonce-t-il mercredi. C'est la première fois que l'organe entreprend une telle démarche.

Le litige porte sur une séquence du JT de la RTBF diffusée le 28 février 2023 et consacrée à la finale de l'émission "The Dancer". D'après le CSA, cette séquence constituait une autopromotion. Le CDJ, lui, avait estimé qu'elle relevait de l'information et que "rien (...) ne permettait de constater qu'elle était de nature publicitaire".

L'ASBL faîtière du CDJ, l'Association pour l'autorégulation de la déontologie journalistique (AADJ), a donc décidé de contester la décision et s'est joint en intervention volontaire au recours en annulation introduit par la RTBF contre la sanction rendue par le CSA.