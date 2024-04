Le corps de la restauratrice disparue à Tournai a été retrouvé dans l'Escaut

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés lundi, vers 11h35, qu'un cadavre flottait dans les eaux de l'Escaut à hauteur de la rue de l'Écluse à Tournai. Le corps se situait entre le pont du chemin de fer et l'écluse de Kain, à proximité de l'ancienne imprimerie Casterman. Une auto-pompe, un bateau et un véhicule de logistique ont été déployés sur place. Les plongeurs des pompiers de Tournai ont procédé au repêchage du corps.

"Le corps sans vie est bien celui de Cathy Dubois dont la disparition avait été signalée dimanche", a confirmé M. Volante, le substitut du roi qui était en charge du dossier dimanche. "On ignore pour l'instant les causes du décès. Le dossier a été mis à l'instruction à Tournai auprès de la juge Mme Dierick. La juge d'instruction, le substitut de garde du parquet et le laboratoire de la police judiciaire fédérale de Tournai doivent descendre sur place cet après-midi afin de tenter de déterminer les causes de la mort", précise encore le magistrat. Suicide, accident ou agression, toutes les hypothèses sont en effet envisageables. On attend à présent les résultats des expertises menées par les enquêteurs.