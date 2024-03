Le CSJ a désigné Damien Leboutte à la fonction de procureur du Roi de Liège

Le jeune magistrat y a travaillé dans les sections de droit commun et de criminalité organisée, et plus particulièrement la traite des êtres humains, le trafic de véhicules et la fausse monnaie. Dès 2006, il a traité l'ensemble des matières de la section de criminalité organisée.

En 2007, Damien Leboutte a été nommé substitut au parquet de Verviers avec affectation à la section de criminalité organisée. L'année suivante, il a été désigné au mandat de premier substitut, chef de la section de criminalité organisée et de droit commun.

Le Roi, par l'intermédiaire du ministre de la Justice, dispose d'un délai de 50 jours pour confirmer la présentation du CSJ.