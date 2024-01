Le FBI enquête sur l'ex-patron d'Abercrombie, accusé d'exploitation et violences sexuelles

Le FBI a ouvert une enquête sur l'ex-patron de la marque de prêt-à-porter Abercrombie & Fitch (A&F) Mike Jeffries, accusé d'avoir exploité et agressé sexuellement des hommes lors de multiples événements. L'enquête a été ouverte à la suite d'un documentaire choc diffusé en octobre par la chaîne britannique BBC.

La BBC révélait en octobre que M. Jeffries et son partenaire exploitaient des jeunes hommes à des fins sexuelles lors d'événements qu'ils organisaient chez eux à New York et dans des hôtels de luxe ailleurs dans le monde. Huit hommes avaient d'ailleurs déclaré avoir participé à ces événements entre 2009 et 2015, dans des villes telles que Londres, Paris, Venise et Marrakech.

Selon un article publié mercredi sur le site de la BBC, les agents du FBI délivrent des assignations à comparaître à de potentiels témoins. Le FBI, l'avocat de M. Jeffries et le procureur général américain n'ont pas souhaité faire de commentaires à la chaîne britannique.

D'après plusieurs témoignages, plus d'une centaine d'hommes auraient en outre été manipulés par M. Jeffries et son partenaire en échange de contrats dans le mannequinat, entre 1992 et 2014. A&F a en l'occurrence également été accusée, après la diffusion de l'enquête de la BBC, d'avoir financé une opération de trafic d'êtres humains.

La marque A&F a réagi et se dit "consternée et dégoûtée" par le comportement reproché à M. Jeffries. Elle a suspendu une partie du paiement de sa pension, s'élevant à un million de dollars par an (920.000 euros). M. Jeffries avait quitté ses fonctions de PDG en 2014.