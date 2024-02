Le procureur requiert entre 7 et 10 ans de prison contre sept prévenus au procès Encro

Le ministère public a requis, mercredi devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, des peines comprises entre 7 et 10 ans de prison à l'encontre de sept trafiquants de drogue présumés. Tous sont poursuivis dans le cadre du procès Encro, relatif à une vaste organisation criminelle mise au jour après le décryptage des messageries Encrochat et Sky ECC.

Le parquet fédéral s'est montré le plus sévère envers Akilis M., Yaroslav K. et Nawil T.

Lors d'un premier séjour en Belgique sous un alias, Akilis M. "a été condamné pour des faits particulièrement détestables : la traite d'êtres humains", a souligné le procureur en préambule. "Maintenant, il n'exploite plus de jeunes femmes dans la rue mais vend de la cocaïne et du cannabis en grandes quantités." Les enquêteurs ont ainsi découvert dans son téléphone des dizaines de photos de drogue conditionnée. Dans un autre GSM lui appartenant, ils ont notamment retrouvé une photo montrant des "armes de guerre et revolvers, des cartouches, munitions, pains de cocaïne" étalés sur une table, ou encore un cliché de documents relatifs à un véhicule où des caches ont été aménagées pour transporter de la drogue.