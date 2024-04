Le rappeur JHR écope de 2 ans de prison pour menaces et entrave méchante à la circulation

La cour d'appel de Liège a condamné mardi le rappeur liégeois connu sous le pseudonyme JHR à une peine de deux ans de prison pour des faits de menaces et d'entrave méchante à la circulation.

Le prévenu, âgé de 30 ans, a déjà été condamné à plusieurs reprises pour des braquages et des agressions. Il est connu dans le milieu liégeois du rap sous le pseudonyme JHR, pour "Jeune Homme Révolté", et ses vidéos connaissent un certain succès sur les réseaux sociaux.

Le 5 mars 2022, il a exhibé une arme d'airsoft à un couple, sur un parking du centre de Liège. Il avait ensuite pris la fuite, engageant une course-poursuite avec la police liégeoise. En excès de vitesse, il avait brûlé plusieurs feux rouges et évité des piétons sur des trottoirs. Après un accident, il avait tenté de fuir à pied, avant d'être intercepté.