Les Journées nationales de la prison débutent jeudi

La dixième édition des Journées nationales de la prison débute jeudi et se déclinera en plusieurs activités dans toute la Belgique jusqu'au dimanche 26 novembre 2023, annonce mercredi un collectif d'associations et d'organisations actives dans l'accompagnement ou la défense des droits de la personne détenue.

"Stands d'informations, concerts, conférences, ateliers avec des personnes incarcérées, expositions, animations pour des groupes scolaires, projections de films..." se dérouleront "dans et en dehors de la prison pour tout type de public", détaille le collectif. Plusieurs de ces animations sont gratuites tandis que d'autres sont accessibles au prix habituel.

L'événement démarrera jeudi avec deux conférences, l'une intitulée "Prison. La Belgique à l'épreuve des droits humains" au Centre d'Action Laïque (CAL) de Charleroi entre 16h00 et 18h00 et l'autre dénommée "Indispensable" à la maison Amazone de Bruxelles entre 18h00 et 20h30. A 19h30, un procès fictif se jouera également à l'Université Saint-Louis à Bruxelles.