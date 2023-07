Les jurés auront à répondre à quelque 300 questions lors de leur délibération

Le projet de questions a été dévoilé par la présidente, Laurence Massart, à l'audience mardi. Celui-ci est néanmoins susceptible de modifications, les parties ayant encore la possibilité d'apporter des observations à ce questionnaire. Cette première ébauche mentionne 286 questions, certaines principales et d'autres accessoires, relatives à la culpabilité des dix accusés.

Les questions sont réparties par accusé, par prévention et par lieu d'infraction (Zaventem et Bruxelles). Les trois questions principales sont le meurtre dans un contexte terroriste, avec ou sans préméditation, la tentative de meurtre dans un contexte terroriste, avec ou sans préméditation, et la participation aux activités d'un groupe terroriste.