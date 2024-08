L'incendie en cours à Mont-Saint-Guibert devrait dégager des fumées durant plusieurs jours

L'incendie en cours dans le centre de tri et de transfert des déchets de Mont-Saint-Guibert devrait dégager des fumées durant plusieurs jours, a indiqué mardi la porte-parole de la société publique gestionnaire in BW, Nathalie Swaelens, à l'agence Belga.

Le feu s'est déclaré pour une raison encore indéterminée à un endroit qui n'a pas encore été localisé, sur le site géré par l'intercommunale in BW.

"Les opérations d'extinction devraient encore durer et il est probable que des fumées s'échappent du site durant encore plusieurs jours", a précisé Nathalie Swaelens, ajoutant que l'incendie ne se propage plus.

Les pompiers de Braine-l'Alleud, Jodoigne, Nivelles et Wavre ont été mobilisés, ainsi que leurs collègues des zones voisines de Gembloux et Overijse. Des renforts des unités de la protection civile de Crisnée et Brasschaat ont eux aussi été dépêchés sur les lieux.

Le plan d'intervention rouge a été déclenché et le centre de crise provincial activé.

En termes de déchets, ce sont principalement des papiers, cartons et encombrants qui brûlent. Les fumées se dirigeant vers l'est du site sinistré évoluent vers les communes de Mont-Saint-Guibert, Court-Saint-Étienne, Ottignies-Louvain-la-Neuve ou encore Wavre.