"L'inspecteur Martin", un nouveau mode opératoire pour escroquer les aînés à Nivelles

"Un faux policier vêtu de bleu arrive alors chez la victime, à laquelle il demande la carte de banque et le code, avant de disparaître et de vider son compte", poursuit Vanessa Bayon-Vicente, précisant qu'une victime est connue et que deux autres personnes se sont présentées au commissariat en demandant à parler à l'inspecteur Martin.

Les aînés sont régulièrement la cible d'escrocs qui utilisent généralement la ruse pour les piéger.

"Après les démousseurs de toits et la vente de vins et pralines en porte-à-porte, nous allons entrer dans la saison des colis de fin d'année. Les victimes sont contactées par téléphone pour acquérir des vins d'exception à prix cassés. Le livreur vient alors chez eux avec de la piquette et demande de régler la note sur un appareil de paiement qui ne fonctionne pas. Quelques manipulations plus tard, le compte de la victime est débité", précise encore la porte-parole de la zone nivelloise.