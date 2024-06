L'opposant congolais Franck Diongo obtient le statut de réfugié en Belgique

La Belgique a reconnu le statut de réfugié politique à Franck Diongo, opposant de longue date au pouvoir en République démocratique du Congo (RDC) et à son président Félix Tshisekedi, a rapporté son avocat Alexis Deswaef mardi. Lors d'une conférence de presse à Bruxelles, il a également annoncé le dépôt d'une plainte pénale contre les plus hautes autorités congolaises pour les tortures subies par l'opposant lors de sa détention l'année dernière. La Justice belge est compétente car le général-major Christian Ndaywel, à la tête des renseignements militaires, est de nationalité belge, a-t-il expliqué.

Franck Diongo est arrivé en Belgique en décembre dernier et a demandé la reconnaissance du statut de réfugié politique début 2024. Le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) le lui a reconnu début mai. "La Belgique estime donc que sa sécurité, sa liberté, voire sa vie sont en danger en cas de retour au Congo", a souligné Me Deswaef. "C'est un message politique important."

Une plainte a également été déposée en juin auprès du procureur fédéral, sur la base de la nationalité belge de l'auteur présumé des crimes. Elle dénonce l'enlèvement et la détention arbitraire de l'opposant l'été dernier, avec des faits de torture, d'empoisonnement ou encore de privation de sommeil.