L'un des suspects avoue avoir tué Heidi De Schepper, disparue en 2010: il était déjà connu pour une sordide affaire

Libéré en 2021 après avoir purgé dix ans de sa peine, Nick G. fait donc à nouveau parler de lui. Ce jeudi matin, il a été interpellé à son domicile et placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête sur la disparition de Heidi De Schepper. Selon les enquêteurs, il entretenait des contacts fréquents avec Nick M., déjà impliqué dans l’affaire, à l’époque des faits.

Trois personnes arrêtées

Trois suspects ont été arrêtés ce jeudi : Nick M. (55 ans), alors partenaire et père de ses enfants, et deux de ses amis. Nick G. (33), a déjà été reconnu coupable de meurtre. Il a été arrêté et était soupçonné du meurtre d'Heidi.

Heidi De Schepper, 26 ans, a soudainement disparu en 2010, mais personne n'a jamais signalé sa disparition. Son partenaire de l'époque, Nick M., avait déclaré à la police qu'il n'avait plus jamais revu Heidi. Il a élevé seul ses trois enfants.

Jeudi, il a été arrêté avec deux autres personnes, soupçonnées du meurtre de la jeune femme. Leur rôle précis reste à clarifier, mais jusqu'à présent, un seul suspect a été interrogé : Nick G. de Balen. Le juge d'instruction l'a arrêté pour meurtre.

Deux ans après la disparition d'Heidi, Nick G. a été reconnu coupable d'un meurtre à la hache, pour lequel il a été condamné à 23 ans de prison. Les deux autres suspects, son ancien partenaire et un ami de 39 ans, seront interrogés ce vendredi sur leur rôle précis dans l'affaire.