"Elle était une mère parfaite mais...": l'ex-compagnon d'Heidi, qui a disparu il y a 14 ans, sort du silence

"Je connais Heidi par cœur, c’est pour ça que je n’ai pas signalé (tout de suite) sa disparition", dit-il. "Si elle se sent traquée, elle ne fait que fuir encore plus loin. Je savais que si on voulait obtenir quelque chose d’elle, il fallait lui laisser de l’espace." Selon Het Laatste Nieuws, N. aurait tout de même signalé son absence à la caisse d’allocations familiales. Il est toutefois resté flou sur les autres démarches qu’il aurait entreprises.

"Sa disparition touche tout le monde. Je veux surtout protéger ma famille, c’est pourquoi je veux rester anonyme", ajoute l’ex-partenaire. "Mes enfants ont cherché leur mère, j’ai même aidé. Mais bon, à un moment, on arrête. Ils ont dit : 'Si elle est encore en vie, elle est la bienvenue pour parler. Mais elle ne fera plus jamais partie de nos vies.' Et je comprends ça. (...) D’un côté, elle était une mère parfaite. Elle faisait elle-même tous les petits pots de fruits et légumes pour notre fils de deux ans. Mais une fois le ménage terminé, c’était son moment : la drogue. Et ça a été trop. Je lui ai laissé le choix : choisir d'avoir les enfants et d'arrêter de se droguer ou de partir", ajoute-t-il.

La police lance un avis de recherche

Heidi vivait avec son petit ami et leurs 3 enfants âgés de 2, 3 et 7 ans dans la Langvennenstraat à Balen, depuis 2008. Heidi avait une apparence soignée, de longs cheveux bruns et les yeux foncés. Elle avait peu de contacts sociaux et vivait isolée. Adolescente, Heidi fréquentait, l’école de coiffure "SISO 2" à Deurne. Elle a eu une enfance difficile et à l'âge de 18 ans, elle a rompu tout contact avec sa propre famille pour déménager à Balen avec son petit ami.