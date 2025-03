Macabre découverte: le corps d'un bébé retrouvé dans un jardin à Steenokkerzeel

Le corps sans vie d'un nouveau-né a été découvert vendredi dans le quartier Groenveld à Steenokkerzeel, dans le Brabant flamand, a indiqué le bourgmestre Kurt Ryon confirmant une information relayée par plusieurs médias.

"Je ne sais et ne peux donner plus d'information", a déclaré le maïeur brabançon. "Le parquet de Hal-Vilvorde a ouvert une enquête et se rendra sur les lieux accompagné d'un médecin-légiste et du laboratoire scientifique".