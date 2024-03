"Nous avons fait tout ce que nous avons pu": le zoo d'Anvers s'exprime sur la mort dramatique de la lionne Maya

"Il ne l'a plus lâchée"

"En une fraction de seconde, les choses ont mal tourné et l'agressivité s'est développée entre les deux fauves. Nestor a attrapé Maya par la gorge et ne l'a plus lâchée. Il l'a saisie par le dessous de la gorge comme il le ferait avec une proie" raconte Ilse Segers, porte-parole du zoo d'Anvers.

La lionne a succombé à l'assaut de Nestor, qui la tenue pendant une demi-heure : "Elle ne pouvait plus respirer et elle est morte" explique-t-elle.