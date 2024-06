Peine de quatre ans confirmée pour la figure-clé d'une bande de cambrioleurs roumains

Selon l'accusation, cette organisation criminelle pourrait être liée à 22 cambriolages, 11 tentatives et un vol simple entre octobre 2019 et novembre 2022. Les malfrats se sont principalement emparés de bijoux, d'ordinateurs portables, d'argent liquide mais aussi de bouteilles de vin et de whisky, d'une boîte à cigares ou encore d'une voiture de luxe et d'une camionnette. Ils ont également volé des vêtements militaires dans une caserne à Ypres.

Adrian M. avait été arrêté après un cambriolage à Knokke le 16 novembre 2019. Ses compagnons avaient réussi à s'enfuir mais avaient alors abandonné un sac contenant des bijoux volés. Le prévenu, figure-clé de la bande de cambrioleurs, a été condamné par défaut à quatre ans de prison ferme fin février dernier. Huit autres personnes avaient, de leur côté, écopé d'un à quatre ans de prison, avec ou sans sursis.