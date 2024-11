"On a perdu toute notre vie": les deux Namurois rescapés d'un naufrage en Egypte racontent la suite de leur cauchemar

Ce jeudi matin, les nouvelles sont bonnes pour Lucianna et Christophe, qui ont échappé à la mort après le naufrage du "Sea Story", en Egypte. "On va pouvoir revenir en Belgique. Hier matin, j'ai eu à mon avis quelqu'un du call-center qui a peut-être répondu d'une manière un peu robotique, et a demandé si on avait une urgence médicale, si on était blessé. On n'était pas vraiment blessé, donc ils ont répondu qu'ils ne pouvaient pas nous rapatrier, mais ça a été très vite réglé", confie Christophe.

Ce matin, les Namurois sont arrivés au centre de l'immigration en Egypte avec leurs passeports provisoires. "On doit mettre un tampon dessus pour pouvoir quitter le pays. Et a priori, on n'a pas encore de date de retour, mais on devrait rentrer avant dimanche, on nous a dit, dans les jours prochains."