Plainte du commissaire Vandersmissen contre l'avocat Deswaef: arrêt le 12 janvier

La cour d'appel de Bruxelles a entendu, jeudi matin, les positions des parties dans le cadre d'un procès aboutissant après une plainte du commissaire Pierre Vandersmissen contre l'avocat Alexis Deswaef pour harcèlement et outrages. Le procureur s'est rangé à l'avis du policier et de ses avocats, demandant à la cour de reconnaître les deux préventions établies. Les conseils d'Alexis Deswaef ont, eux, plaidé l'incompétence de la cour, considérant que les propos tenus par leur client à l'égard du policier sur le réseau social X (ex-Twitter) relevaient du délit de presse, et donc de la cour d'assises.