Plus de 90 interpellations lors des émeutes au Royaume-Uni

La police britannique a arrêté plus de 90 personnes lors des émeutes qui ont émaillé des manifestations d'extrême droite qui ont eu lieu dans plusieurs villes du Royaume-Uni. Ces rassemblements ont commencé après l'attaque au couteau qui a coûté la vie à trois fillettes à Southport (nord-ouest de l'Angleterre) lundi, après que des rumeurs ont circulé sur la religion et l'identité de l'agresseur présumé, Axel Rudakubana, un adolescent de 17 ans.

Les émeutiers ont blessé plusieurs policiers, pillé des magasins et incendié des voitures. À Liverpool, un important incendie s'est déclaré dans une bibliothèque qui servait de refuge à des sans-abris. Certains manifestants ont même tenté d'empêcher les pompiers de lutter contre l'incendie. La police de Merseyside a interpellé 23 personnes au total.

À Blackpool, ville du nord-ouest de l'Angleterre, des affrontements ont éclaté entre des militants d'extrême-droite et des contre-manifestants. Dans cette ville, ainsi qu'à Preston et Blackburn, la police du Lancashire a appréhendé 20 personnes. À Bristol, dans l'ouest de l'Angleterre, il y a eu 14 interpellations. Vingt personnes ont également été interpellées à Kingston upon Hull, dans le nord-est de l'Angleterre.