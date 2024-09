Plusieurs millions de francs suisses en montres et bijoux dérobés à Genève: avez-vous vu ce véhicule immatriculé en Belgique?

Un véhicule immatriculé en Belgique et quatre individus font l'objet mardi d'un avis de recherche diffusé par la police à la requête du parquet fédéral et du ministère public du Canton de Genève en Suisse.

Le premier auteur pourrait être âgé d'une trentaine d'années. De taille et de corpulence moyenne, il a la peau légèrement basanée et les cheveux noirs et lisses. Au moment des faits, il était vêtu d'un pantalon noir, d'une veste ¾ beige munie d'une capuche et de baskets noires à semelles blanches.

Les trois individus ont brisé le pare-brise arrière du taxi et neutralisé les occupants avec une bombe lacrymogène. Ils ont ensuite quitté les lieux en emportant deux valises bleues contenant des montres et des bijoux, pour une valeur estimée à plusieurs millions de francs suisses.

Elle a été aperçue à plusieurs reprises dans les différents parkings. Elle a ensuite été filmée vers 15h00 dans le parking "P2-courte durée" alors qu'un individu portant un imper s'approche de la Peugeot et ouvre la portière, puis devance la voiture, immédiatement suivi par les deux passagers. La Peugeot a alors démarré et bloqué la route du taxi qui le suivait.

Le deuxième auteur est particulièrement grand et de corpulence athlétique. Il pourrait également être âgé d'une trentaine d'années. Il a la peau claire et semblait mal rasé ou porteur d'une barbe de quelques jours. Il pourrait avoir un nez proéminent. Au moment des faits, il était vêtu de vêtements foncés et portait une casquette foncée.

Le troisième auteur est aussi âgé d'une trentaine d'années. De taille et de corpulence moyenne, il aurait la peau claire. Au moment des faits, il était vêtu d'une veste bicolore, beige clair en bas et plus foncée au-dessus.

Aucune description n'a pu être établie du chauffeur de la Peugeot 308.

La voiture utilisée était une Peugeot 308 II, phase 1, de couleur blanche, avec un capot et une calandre modifiés, provenant d'une GT line. Sur cette voiture, était apposée l'immatriculation belge B-4560, volée par un individu de grande taille, de corpulence athlétique et à la peau claire.