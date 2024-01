Quatre ans de prison pour un grand-père qui a violé sa petite-fille

Le tribunal de Verviers a rendu, vendredi, un jugement dans la cadre d'une affaire de moeurs. Un grand-père accusé de viol et d'atteinte à l'intégrité sexuelle d'une de ses petites-filles a été condamné à 4 ans de prison dont 3 ans de sursis pour une durée de 5 ans.

C'est en juillet 2020, qu'une jeune fille née en 2003, fait des révélations à sa maman et lui indique avoir été victime d'atteintes à son intégrité, commises par son grand-père paternel, entre 2009 et 2020. La jeune femme lui expliquera que lorsqu'ils se rendaient en famille chez les grands-parents et que son grand-père lui proposait d'aller rentrer la voiture au garage ou d'aller promener le chien, il profitait d'être seul avec elle pour lui prodiguer des caresses, parfois intimes, ou lui montrer des vidéos à caractère pornographique. Il l'aurait aussi pénétrée digitalement à une reprise, ce qui est constitutif de viol.

Le père de la victime s'est alors rendu chez ses parents afin de discuter des révélations de la victime. "Il n'a pas nié les faits mais ne les a pas reconnus non plus", expliquait le ministère public. Perturbé par l'attitude de son père, l'homme a donc accompagné son ex-épouse pour déposer plainte.