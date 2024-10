Report des débats contre un éducateur poursuivi pour viol sur une mineure d'âge

Le tribunal correctionnel de Liège a décidé vendredi de reporter au 6 décembre prochain l'examen du dossier d'un éducateur employé d'une ASBL spécialisée dans l'accueil de jeunes souffrant de troubles du comportement. Le prévenu est poursuivi pour viol et atteinte à l'intégrité sexuelle sur une fille âgée de 15 ans, mais une expertise sollicitée contre lui n'a pas encore été réalisée.

Les faits se sont déroulés la nuit du 14 août 2022 à Liège. L'éducateur avait pris contact avec la jeune fille lors d'une soirée trop arrosée et l'avait hébergée chez lui. Elle avait par après dénoncé un viol.

Le prévenu avait évoqué un cumul d'erreurs commises lors d'une soirée trop alcoolisée. Il se disait ciblé par le comportement insistant de la jeune fille. Après avoir considéré que ce comportement était trop complice, il avait décidé de la bloquer et de ne plus lui permettre de le contacter. C'est toutefois lui qui avait pris contact avec elle le soir des faits et qui lui avait proposé de la rencontrer.