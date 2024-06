Retenue en otage pendant plusieurs heures, comment se porte la famille victime d'un tiger-kidnapping en Flandre?

Un père et ses deux enfants ont été pris en otage lors d'un tiger-kidnapping à Ternat, dans le Brabant flamand. La mère a été forcée de collecter une somme d'argent pour les ravisseurs avant que la police n'intervienne et arrête deux individus.

Un tiger-kidnapping, une forme spécifique d'enlèvement accompagné de prise d'otage, s'est déroulé dans la commune de Ternat, dans le Brabant flamand. Les ravisseurs ont pénétré dans la maison d'une famille, retenant le père et ses deux enfants, âgés de 13 et 21 ans, en otage pendant plusieurs heures.

Pendant ce temps, la mère a été contrainte de se rendre dans sa banque à Molenbeek-Saint-Jean pour collecter une somme d'argent et la remettre aux kidnappeurs. "Les agresseurs l'ont obligée à collecter une somme d'argent et de remettre ceci aux agresseurs. Donc elle s'est amenée à Bruxelles, là elle a collecté la somme d'argent et entre temps elle a pu informer un collègue", indique la porte-parole du parquet Hal-Vilvorde, Ingrid Moriau.