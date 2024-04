Serbie: deux personnes arrêtées pour le meurtre d'une enfant disparue

La Serbie avait pour la première fois utilisé le système d'alerte enlèvement à grande échelle Amber pour tenter de la retrouver - chaque personne possédant un téléphone avait reçu un SMS avec sa description, et son visage était en Une des journaux depuis dix jours.

Interpol avait aussi lancé une alerte jaune dimanche pour retrouver cette petite fille de 85 cm, avec "un grain de beauté sur le lobe de l'oreille gauche et une tache de naissance de forme irrégulière et de couleur légèrement plus foncée sur son avant-bras gauche".

L'espoir de la retrouver avait été ravivé au cours du weekend par une vidéo montrant une petite fille correspondant à la description à un arrêt de bus à Vienne, en Autriche, où vit une grande communauté serbe.