Sergio Siciliano condamné à 30 ans de prison pour meurtre sexiste: il se pourvoit en cassation

C'est la première fois en Belgique qu'un jury populaire retient la circonstance aggravante de mépris et d'hostilité à l'égard d'une victime en raison de son sexe, selon l'article 405 quater du Code pénal. Les jurés et la cour ont retenu comme circonstances atténuantes l'entame de prise de conscience de la gravité des faits par l'accusé et son état de santé précaire. Pour le jury, l'intention de tuer ne faisait en revanche aucun doute compte tenu de l'arme utilisée, du nombre de coups et des zones du corps visées.

Le 18 février au soir, une violente dispute avait éclaté au domicile de la victime. Sergio Siciliano, qui vivait là depuis quelques jours, a tué Lucia Valentini en lui assénant 34 coups de couteau dans la partie haute du corps, dont onze ont sectionné des organes vitaux. Il a appelé les secours le lendemain matin. Les protagonistes s'étaient rencontrés une semaine plus tôt sur un réseau social. L'accusé s'était ensuite installé chez la victime, rue de la Station à Jumet, le 13 février 2022.