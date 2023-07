Six ans de prison requis pour un coup de couteau lors du Nouvel An à Braine-l'Alleud

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a examiné mercredi un dossier de tentative de meurtre lors d'une soirée de Nouvel An à Braine-l'Alleud. Le prévenu est poursuivi pour avoir donné un coup de couteau à l'organisateur de cette soirée. Une peine de six ans d'emprisonnement a été requise à son encontre.

À l'audience, la substitut du procureur du Roi a évoqué le "profil particulièrement inquiétant" du prévenu, né en 2000. Le Nivellois a déjà dû s'expliquer devant la justice en 2019 pour un vol avec violence, et a été condamné en mai dernier suite à un double coup de couteau asséné à une victime lors d'une rixe entre bandes, déjà à Braine-l'Alleud.

Concernant les faits survenus lors de la soirée du Nouvel An 2023, le prévenu était à bord d'une Mercedes AMG louée par un prête-nom et circulait à une vitesse inadaptée à proximité des fêtards qui se trouvaient à l'extérieur d'un local à Braine-l'Alleud. L'organisateur de la soirée s'est alors placé devant la voiture pour obliger le conducteur à s'arrêter et lui demander de changer de comportement.