Statut des coursiers Deliveroo : l'auditorat requiert une requalification en salariat

La représentante de l'auditorat du travail a requis, jeudi après-midi, devant la cour du travail de Bruxelles, une requalification du statut des coursiers qui collaborent en tant qu'indépendants avec Deliveroo en salariés. Cette plateforme de livraison de repas permet, via une application, de mettre en lien des livreurs, ou coursiers, avec des particuliers.

L'auditorat n'a pas varié dans sa position depuis le jugement rendu par le tribunal du travail de Bruxelles en décembre 2021, qui avait conclu que les coursiers devaient bien être considérés comme indépendants et non comme salariés. L'auditorat a donc appuyé de nouveau sa thèse, estimant qu'il y a un lien évident de subordination entre Deliveroo et les coursiers.

La représentante de l'auditorat a notamment mentionné le fait que ces coursiers, dont la plupart livrent à vélo, ne peuvent pas négocier le prix de leur prestation. Des avocats qui représentent les quelque 30 livreurs qui sont partie à la cause contre Deliveroo ont également pointé la géolocalisation utilisée via l'application. Elle permet, selon eux, de contrôler les déplacements des livreurs et Deliveroo s'en sert pour sanctionner ceux qui sont en retard.