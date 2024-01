Suspension du prononcé pour des centaines d'appels inutiles à une centrale d'urgence

Le tribunal correctionnel de Turnhout a accordé une suspension du prononcé probatoire pour une période de trois ans à une femme âgée de 74 ans qui avait fait un usage malveillant des moyens de télécommunication. Entre mai 2020 et octobre 2022, la septuagénaire a appelé 855 fois la centrale d'urgence de la police pour signaler des nuisances sonores causées par son voisin.

Durant sa plaidoirie, son avocat a indiqué que la prévenue souffrait d'acouphènes et que cela pouvait donc être à l'origine des bruits qu'elle percevait.

La police s'était rendue sur les lieux à plusieurs reprises mais aucune infraction n'a jamais été constatée. Après une concertation entre la femme originaire de Beerse (Anvers), la police et le parquet, la plaignante s'était engagée à ne plus appeler. Si elle a tenu sa promesse pendant quelques mois, elle a ensuite repris son combiné. Un total de 75 appels avait alors été dénombré en deux mois de temps.

Outre son casier judiciaire vierge et son âge avancé, le tribunal a tenu compte de ses problèmes médicaux et lui a donc accordé une suspension probatoire du prononcé, ce qui signifie que la dame doit respecter un certain nombre de conditions, parmi lesquelles une interdiction d'appeler la centrale d'urgence de la police sans raison, sous peine de voir cette suspension révoquée.