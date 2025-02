Travaux au Carrefour Léonard: une nouvelle phase prévue dès lundi, à quoi doivent s'attendre les automobilistes?

Partager:

C'est une mauvaise nouvelle pour les usagers de la route qui empruntent le Carrefour Léonard. Les travaux entrent dans une nouvelle phase dès lundi. Le trafic risque d'être encore plus compliqué.

Un chantier énerve tous les matins les automobilistes et cela ne va pas s'arranger. Les travaux au Carrefour Léonard entrent dans une nouvelle phase lundi. Et le périmètre des soucis qui se concentraient surtout sur le ring de Bruxelles va s'élargir. L'Agence des routes et de la circulation entame en effet les travaux de rénovation du tunnel de l'E411 sous le fameux Carrefour. À lire aussi Travaux du Carrefour Léonard: une nouvelle phase prévue au printemps va compliquer la vie des automobilistes A quoi doivent dès lors s'attendre les automobilistes dès lundi ? La réponse est simple: un trafic encore plus perturbé. En résumé, le tunnel doit être entièrement renouveler. Il faut entretenir en profondeur la structure en béton et poser un nouveau revêtement ignifugé, c'est-à-dire qui rendra l'ouvrage anti-inflammable. Il faut aussi poser un nouveau revêtement routier.

Quelles voies pourra-t-on encore emprunter ? Concrètement, quelles voies pourra-t-on encore emprunter ? Au niveau du carrefour, une seule bande sera disponible sur l’E411 vers Bruxelles. Dans l'autre sens, deux bandes seront praticables vers Namur. Et ce jusqu'à la fin de l'année. En outre, l'autoroute sera aussi perturbée à Jezus-Eik. Le pont qui surplombe l’autoroute va être démoli au profit de deux nouvelles structures. Et dès lundi, les voies de l’E411 seront réduites avec une vitesse limitée à 50 km/h. Mais il y a tout de même une bonne nouvelle. A partir de ce samedi, les tunnels du ring de Bruxelles seront de nouveau accessibles en journée. Les travaux se feront uniquement le soir et la nuit et ceux-ci seront uniquement fermés de 20h30 à 5h30 en semaine. Cette ouverture en journée devrait fluidifier le trafic de Zaventem vers Namur et Waterloo. A noter que les bretelles reliant Waterloo à Auderghem rouvrent également le jour.