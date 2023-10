Trente ans de prison pour la prise d'otages au centre d'asile de Broechem

La cour d'assises d'Anvers a condamné Ali Alhaj Mahmoud, âgé de 25 ans, à une peine de prison de 30 ans, après trois heures de délibération, pour la prise d'otages mortelle, survenue en avril 2019 dans le centre d'asile de Broechem (Ranst) et qui avait coûté la vie à Daniël, un enfant de 9 ans.

Le ministère public avait également requis une peine de cinq ans de mise à disposition du tribunal d'exécution des peines, mais cette demande n'a pas été suivie par le jury.

Daniël avait disparu le 22 avril 2019 du centre de Broechem, où il séjournait avec sa mère, sa tante et une cousine, dans le bloc D. Sa maman affirme qu'il était allé voir en soirée l'un des accusés, Ali, dans le bloc C, parce que ce dernier lui aurait promis de l'argent. Une heure plus tard, ne le voyant pas revenir, elle était partie à sa recherche avec d'autres résidents, puis avait averti la police. Dans la nuit, la mère avait reçu un message Whatsapp réclamant une rançon de 100.000 euros.