Trois garages clandestins mis sous scellés par la justice à Manage et Morlanwelz

Quatorze policiers de la zone de police Mariemont, dont la cellule policière spécialisée en matière d'environnement de la zone de police locale, quatre contrôleurs sociaux et six agents de la DPC (département de la police et des contrôles) sont intervenus jeudi au sein de cinq garages à la suite d'une opération menée conjointement par la police et le parquet de Charleroi. Trois établissements ne présentaient aucune autorisation d'exercer. Un premier garage à Manage, rue Joseph Wauters, a été mis sous doubles scellés par le parquet et l'auditorat du travail. Sur place, on y effectuait des réparations en vue de la vente de véhicules vers le marché étranger. Un travailleur non déclaré était occupé au moment du contrôle et un exploitant non présent a été identifié et auditionné. L'établissement ne présentait aucune autorisation économique et environnementale. Le matériel a été saisi", a indiqué Daniel Marliere, substitut du procureur du Roi de Charleroi.

Un second garage clandestin a été découvert au sein de la même commune, rue des Verreries. Trois travailleurs au noir ont été contrôlés. Du matériel et des véhicules présents sur place ont fait l'objet d'une saisie. Le troisième garage exerçant sans autorisation a été démasqué rue Valère Mabille à Morlanwelz.