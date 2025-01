Un automobiliste de 83 ans meurt percuté par un train à Grammont: il aurait été aveuglé par le soleil

Infrabel précise également que le passage à niveau fonctionnait parfaitement. "Les barrières étaient fermées et les feux étaient au rouge", ajoute Frédéric Petit.

À la suite de cet accident, le trafic ferroviaire a été interrompu dans les deux sens entre Ninove et Grammont, ont indiqué Infrabel et la SNCB, qui conseille aux voyageurs entre Denderleeuw et Grammont de passer par Zottegem via les bus de remplacement qui ont été mis en place.