Un accident entre un bus et un camion provoque un carambolage à Bruxelles: plusieurs blessés sont à déplorer

En plus du bus et du camion, deux voitures sont impliquées dans l'accident, indique Walter Derieuw, le porte-parole des pompiers de Bruxelles.

Sept personnes, des passagers du bus et des conducteurs des voitures, ont été légèrement blessés et emmenés vers des hôpitaux de la région, mais "le chauffeur du bus et du camion souffrent de blessures plus conséquentes", ajoute le porte-parole en précisant que "leur état n’est pas du tout inquiétant".

Bien que ses blessures ne soient pas trop graves, le chauffeur du camion a dû être extrait de sa cabine par une équipe de désincarcération.

©Pompiers Bruxelles