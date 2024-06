Un baron de la drogue anversois recherché livré à la Belgique

Le baron de la drogue de Stabroek Tom Michielsen a été transféré de sa cellule berlinoise vers la Belgique et se trouve momentanément à la prison de Termonde, confirme samedi le parquet d'Anvers. Cela faisait trois ans que Tom Michielsen figurait sur la liste des criminels en fuite les plus recherchés d'Europe après avoir été condamné en Belgique à huit ans de prison pour avoir corrompu un douanier. Il a été placé sous mandat d'arrêt à Berlin au mois d'avril.

Le baron était en fuite depuis 2020. Il a été condamné à huit ans de prison en Belgique pour avoir corrompu un douanier afin d'importer une importante cargaison de cocaïne et d'héroïne. Il avait auparavant également été condamné à 11 ans de prison aux Pays-Bas pour trafic de cocaïne et héroïne et blanchiment d'argent.

Il a réussi à échapper aux forces de l'ordre pendant des années et a figuré trois années durant sur la liste des personnes les plus recherchées d'Europe. En 2020, il a échappé de justesse à une descente de police dans sa villa en Espagne. Il s'est ensuite réfugié en Allemagne, où il a été interpellé dans un restaurant au mois d'avril. Depuis lors, il était écroué dans une prison berlinoise.