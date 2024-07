Un bébé perd la vie lors des intempéries à Uccle

Un drame s'est produit mardi après-midi dans le parc de Wolvendael à Uccle. Un bébé a perdu la vie à la suite des intempéries, confirme le bourgmestre Boris Dilliès.

"C'est un épouvantable drame dans la mesure où il s'agit du décès d'un nourrisson de deux mois, qui était promené dans un landeau par sa mère. Une branche serait tombée sur le landau", indique le maïeur. "Le parc était fermé à partir de 17h et manifestement, le drame a eu lieu entre 16h et 17h. Les indications météo annonçaient une tempête à partir de 17h. Or, elle a commencé à 16h. Je pense d'abord à la famille de cet enfant. A ce stade-ci, on ne peut pas en dire davatange sur ce drame."